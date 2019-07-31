«Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ

31.07.2019 07:45

На Востоке украинского государства представители незаконных вооруженных формирований обстреляли беспилотный летательный аппарат ОБСЕ, применяя стрелковое оружие. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, инцидент имел место вблизи Первомайска, что в Луганской области.



В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине говорится, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, управляя полетом мини-БПЛА, услышали тринадцать выстрелов из стрелкового оружия примерно в двух километрах на запад. Исходя из их оценки, боевики вели огонь в направлении беспилотника.



Представителям ОБСЕ удалось посадить беспилотный летательный аппарат, однако при этом наблюдатели заметили, что он был поврежден. В частности, речь идет о сломанном креплении камеры, а также появившейся в корпусе пробоины и отсутствии пропеллеров. В ОБСЕ пришли к выводу, что повреждения летательный аппарат получил в результате обстрела из стрелкового оружия.