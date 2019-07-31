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Архив - Донецкая область

Главари НВФ нашли новый способ «мотивации» для привлечения местных жителей в «армию ЛДНР»

31.07.2019 16:15
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Главари НВФ нашли новый способ «мотивации» для привлечения местных жителей в «армию ЛДНР»

Командование ВС РФ активизировало пропагандистскую кампанию среди населения неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей для привлечения местных жителей к службе в рядах НВФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ созданы «ротационные команды» для проведения агитации и отбора кандидатов в военных комиссариатах «администраций» ОРДЛО. В ГУР МОУ отметили:

«Значительно увеличено количество рекламных объявлений о прохождении военной службы на улицах и в общественном транспорте оккупированных населенных пунктов. Во время разъяснительной работы с населением оккупанты уверяют в содействии при оформлении гражданства РФ кандидатам и членам их семей, обеспечении социальных выплат».

Также, для недопущения увеличения текущей неукомплектованости личным составом, командиры соединений и частей российских оккупационных войск принудительно удерживают членов НВФ, изъявивших желание уволиться по окончании срока контракта, до выполнения ими условий относительно поиска замены на занимаемые должности.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, армия, ДНР, ЛНР, НВФ
 
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