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Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков
31.07.2019 17:30
31 июля боевики уже пять раз нарушили объявленное от 21 июля перемирие, которое предусматривает прекращение ведения огня из всех видов вооружения.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что террористы "Л/ДНР" придумали новую подлость для военных ВСУ.
Отмечается, что ранним утром 31 июля боевики несколько раз провели прицельные обстрелы позиций ВСУ по направлениям населенного пункта Пески, Водяное, Саханка, Лебединское. Также гранатометами было обстреляно Широкино. Отметим, что потерь в результате вражеских обстрелов среди наших героев-защитников нет.
Напомним, сегодня, 31 июля, в Минске проходит встреча Контактной группы и должны быть подписаны документы, которые дадут старт обмену пленными.
Теги: Донбасс, перемирие, боевики, обстрелы, ООС
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