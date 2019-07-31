У Краматорську відбувся дводенний семінар «Стратегічні комунікації в районі проведення Операції об’єднаних сил та цивільно-військове співробітництво».

Захід організувала команда Укртелерадіопресінституту за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні та ГО Медіаіфорум.

Учасниками семінару стали керівники регіональних та місцевих видань Донецької, Луганської, Харківської областей, представники Суспільного та муніципального телебачення з Луганщини та Донеччини.

На початку заходу перед присутніми виступили Голова Державного комітету телебачення та радіомовлення України Олег Наливайко, Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та заступник начальника штабу Об’єднаних сил

зі стратегічних комунікацій полковник Руслан Мирошніченко.

Своїм професійним досвідом та напрацюваннями з журналістами сходу України ділилися представники Червоного Хреста, визнані фахівці й експерти в галузі медіа.

Основними темами обговорення впродовж першого дня стали стандарти журналістської етики та досвід їх дотримання в ЗМІ країн Альянсу, питання невійськового співробітництва Україна — НАТО в регіональному вимірі, низка аспектів інтеграції гендерного компоненту в цивільно-військове співробітництво, проблеми та досвід гуманітарного розмінування в Україні, витоки та еволюція НАТО.

А вже наступного дня на учасників семінару очікували практичні заняття. Експерти та медіатренери провели тренінги з надання першої медичної допомоги. Обговорювали власну безпеку журналіста тощо. Заступник начальника штабу ОС зі стратегічних комунікацій полковник Руслан Мирошніченко зазначив, що просвітницьку роль Об’єднані сили беруть на себе не вперше.

Донецька область.

Фото надано автором.

Джерело: http://www.golos.com.ua