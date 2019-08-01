«Апокалипсис в Горловке»: очевидцы сообщают о «ядерном грибе» после взрыва

01.08.2019 08:30

На территории временно оккупированной армией страны-агрессора Российской Федерации Горловки утро тридцать первого июля началось с мощного взрыва. Свидетели происходящего утверждают, что видели «ядерный гриб». Местное население в панике сообщает, что в городе прогремел мощнейший взрыв.



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в 09 часов 00 минут в среду, 31 июля, на территории оккупированной Горловки прогремел взрыв. Некоторые очевидцы отмечают, что ранее город никогда так не содрогался от взрыва. Пользователь Vel East написала в социальной сети дной из первый о произошедшем. Она говорит, что в момент взрыва стояла у окна, когда на глазах вдалеке начал расти дымовой «сизо-голубой грибок». А спустя несколько секунд до ее части города добралась ударная волна. Она отметила, что на всех припаркованных автомобилях начала работать сигнализация. Также она опубликовала фотографию с «грибом» после взрыва.

Источник: https://replyua.net