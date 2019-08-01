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Боевики обстреляли поселок под Мариуполем, есть раненый
Боевики обстреляли позиции ВСУ у трех поселков на Донбассе, среди них – Павлополь под Мариуполем. В результате обстрела получил ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
По состоянию на 12 часов дня за текущие сутки противник совершил три обстрела позиций украинской армии.
На Донецком направлении с началом суток противник в течение 15 минут вел огонь из пулеметов крупного калибра по позициям украинских войск неподалеку от Павлополя.
На Луганском направлении опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная после 5 часов утра были обстреляны со стороны неподконтрольного украинским властям Молодежного из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
Еще раз крупнокалиберные пулеметы НВФ использовали во время 15-минутного обстрела украинских военных у Красногоровки, который начался в 10:30 со стороны населенного пункта Трудовской.
В результате обстрелов со стороны НВФ один боец ВСУ получил ранение и был доставлен в госпиталь.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, обстрел, ДНР, Павлополь
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