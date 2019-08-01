Главари НВФ начали ликвидацию одной из шахт Донецка

01.08.2019 17:16

Главари НВФ «ДНР» начали процесс ликвидации шахты им. Челюскинцев, расположенной в Петровском районе неподконтрольного Украине Донецка. Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Как отмечают волонтеры группы, такое решение вызвало неоднозначную оценку в среде специалистов и местных жителей, которые указывают на определенную опасность для окружающих шахту районов города. По мнению местного населения, в случае прекращения работы водо-отливной системы шахты, в течение 1−2 месяцев шахтные воды вполне могут подняться до уровня поверхности и затопить окружающие шахту поселки.

Источник: https://donpress.com