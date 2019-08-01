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«Готовы к адекватным действиям»: в Генштабе сделали важное заявление по Донбассу
01.08.2019 20:00
Слова главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что периодические обстрелы в зоне ООС не является нарушением перемирия, можно считать неактуальными, так как ситуация обострилась. Об этом заявил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Юзеф Венскович.
В частности, он отметил:
«По состоянию на вчера были единичные [обстрелы]. Сегодня ситуация изменилась, но из этого заявления [Хомчака] самое главное, что в случае критичного обострения ситуации, подразделения ВСУ готовы к адекватным действиям».
Напомним, вчера Хомчак заявил, что «текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Договоренности, как видим, работают».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ДНР, ЛНР, ООС
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