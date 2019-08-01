КПВВ «Гнутово» возобновил работу, прекращенную из-за взрывов

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Гнутово» возобновил работу после вчерашнего закрытия из-за взрывоопасной ситуации.

Об этом сообщает Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Так, в ГПСУ отметили:

«Вчера в связи с взрывоопасной ситуацией прекращалось движение через линию разграничения в КПВВ „Гнутове“. Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме».