На Донбассе становится "жарко": оккупанты РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ

01.08.2019 10:15

Российско-террористические войска не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на Востоке Украины, атакуя позиции ООС из запрещенного оружия.

За минувшие сутки, 31 июля, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" нарушили перемирие на временно оккупированном востоке Украины, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что оккупанты РФ 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Более того, противник применял в ходе провокаций запрещенное Минскими соглашениями оружие и атаковал бойцов ВСУ из минометов калибра 82 мм.

Согласно сообщению в утренней сводке штаба ООС, террористы "Л/ДНР" также открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины не зафиксировано. Уже с начала текущих суток враг совершил два обстрела позиций Объединенных сил.



Источник: www.dialog.ua