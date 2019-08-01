- Боевики обстреляли поселок под Мариуполем, есть раненый 17:32
- Главари НВФ начали ликвидацию одной из шахт Донецка17:16
- На заправках ОРДО начали продавать новую марку бензина16:40
- Российские военные "облажались" на Донбассе: жители "ДНР" сдали с потрохами прокол армии РФ 16:02
- На Донбассе становится "жарко": оккупанты РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ 10:15
- КПВВ «Гнутово» возобновил работу, прекращенную из-за взрывов10:00
- В Минске заключили очередные договоренности по Донбассу09:03
- С 1 октября на территории «ДНР» измениться время комендантского часа08:45
- «Апокалипсис в Горловке»: очевидцы сообщают о «ядерном грибе» после взрыва08:30
- В ОБСЕ объяснили, сколько времени займет ремонт моста в Станице Луганской07:15
На Донбассе становится "жарко": оккупанты РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ
Российско-террористические войска не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на Востоке Украины, атакуя позиции ООС из запрещенного оружия.
За минувшие сутки, 31 июля, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" нарушили перемирие на временно оккупированном востоке Украины, передает "Диалог.UA".
Зафиксировано, что оккупанты РФ 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Более того, противник применял в ходе провокаций запрещенное Минскими соглашениями оружие и атаковал бойцов ВСУ из минометов калибра 82 мм.
Согласно сообщению в утренней сводке штаба ООС, террористы "Л/ДНР" также открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины не зафиксировано. Уже с начала текущих суток враг совершил два обстрела позиций Объединенных сил.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
- Как Украина может выиграть войну с РФ - дан четкий прогноз
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- «Ползучее наступление»: ВСУ продвигаются по серой зоне
- Российские наемники поплатились за нападение на ВСУ: у противника трое убитых и трое раненых боевиков
- Донбасс захлестнули сильные бои, у армии РФ минус 7 боевиков
- Среди боевиков «Л/ДНР» растет количество самоубийств: в ВСУ назвали причины
- Боевики обстреляли поселок под Мариуполем, есть раненый 17:32
- Главари НВФ начали ликвидацию одной из шахт Донецка17:16
- На заправках ОРДО начали продавать новую марку бензина16:40
- Российские военные "облажались" на Донбассе: жители "ДНР" сдали с потрохами прокол армии РФ 16:02
- На Донбассе становится "жарко": оккупанты РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ 10:15
- КПВВ «Гнутово» возобновил работу, прекращенную из-за взрывов10:00
- В Минске заключили очередные договоренности по Донбассу09:03
- С 1 октября на территории «ДНР» измениться время комендантского часа08:45
- «Апокалипсис в Горловке»: очевидцы сообщают о «ядерном грибе» после взрыва08:30
- В ОБСЕ объяснили, сколько времени займет ремонт моста в Станице Луганской07:15
- День независимости и парад в Киеве: у Зеленского нашли оригинальное решение проблемы19:41
- Агент ЦРУ Деррел Симс поведал о похищении людей пришельцами и показал на видео опыты над людьми19:20
- У Зеленского рассказали, как облегчат оплату комуслуг для пенсионеров19:00
- Суд отменил приватизацию Приватбанка: что теперь будет с банком18:45
- Павел Глоба назвал, кто самые красивые стервы среди знаков Зодиака18:32
- Переговоры Зеленского и Путина: появилось неожиданное заявление, «Если ты просишь…»18:00
- «Укрзализниця» закупила вышиванок и полотенец почти на 2 млн гривен17:45
- Боевики обстреляли поселок под Мариуполем, есть раненый 17:32
- Главари НВФ начали ликвидацию одной из шахт Донецка17:16
- Гендиректор "1+1" будет баллотировать в мэры Киева17:00
- Магнитные бури в августе: что нужно знать и как защититься16:20
- Медики рассказали, как уберечь ноги от инфекции летом14:46
- Приметы на 1 августа: что нельзя делать12:45
- Медики рассказали, из каких стаканов опасно пить кофе09:48
- Лунный календарь на август: благоприятные дни для прощения старых обид22:12
- Названы продукты, от которых лучше отказаться навсегда21:30
- Врачи подсказали, как вести себя в жару19:30
- Как избежать пищевых отравлений и инфекций во время отпуска15:44
- Красная нить на запястье — настоящий оберег10:03
- Вкусно, но крайне вредно: продукты, заставляющие зубы рассыпаться в труху09:45
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- «Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»
- Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским
- Ученые определили любимую группу крови комаров
- Переговоры Зеленского и Путина: появилось неожиданное заявление, «Если ты просишь…»
- Импичмент и снятие неприкосновенности: у Зеленского сделали резонансное заявление
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день
- Расшифровано библейское послание о конце света: земляне не дотянут к Новому году