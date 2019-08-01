На заправках ОРДО начали продавать новую марку бензина

01.08.2019 16:40

В неподконтрольных Украине Донецке и Макевке появился в продаж бензин марки АИ-100 на заправках ГП"Республиканская топливная компания».

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

В компании отмечают, что данное топливо, якобы высшего класса и стоит 55 рублей за литр. Отмечается, что продажа нового топлива началась сегодня, 1 августа.

Источник: https://donpress.com