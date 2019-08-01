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Российские военные "облажались" на Донбассе: жители "ДНР" сдали с потрохами прокол армии РФ

01.08.2019 16:02
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Российские военные "облажались" на Донбассе: жители "ДНР" сдали с потрохами прокол армии РФ

​Украинские волонтеры сообщества InformNapalm смогли опубликовать новую серию доказательств о том, что Москва продолжает осуществлять поставки оружия на оккупированную часть Донбасса и использовать там свою новую военную технику.

Сегодня в Интернет было выложено уникальное видео, которое сняли в январе нынешнего года: в кадре промелькнула машина современного российского комплекса радиоразведки "ТОРН". Комплекс осуществлял движение по улице Героев Сталинграда в Макеевке.

Журналисты пишут, что ранее комплекс несколько раз фиксировали на фото на Донбассе начиная с начальных этапов войны 2015 года. На видео "ТОРН" попал впервые. Волонтеры пишут, что к ним в руки попало полное видео, однако сейчас они публикуют лишь его фрагмент с целью защиты свидетелей, потому что в кадр попадали другие люди.



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ООС
 
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