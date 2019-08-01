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В Минске заключили очередные договоренности по Донбассу
В столице Республики Беларусь Минске представители конфликтующих на Востоке украинского государства сторон достигли договоренности, чтобы с первого августа начать разминирование территорий, которые прилегают к мосту в Станице Луганской, о чем информирует replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер.
Она заявила: «Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня». Согласно словам Олифер, террористы так называемой «Луганской народной республики» должны убрать немедленно свой блокпост и другие объекты до начала ремонтных работ. Последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным.
Представители ТКГ заключили, что объявленный 21 июля 2019 года режим тишины на Донбассе сохраняется. За этот период не было жертвы среди мирного населения. Олифер также отметила, что за этот период не было жертвы среди мирного населения.
Теги: Донбасс, Минск, договор, Минские договоренности
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