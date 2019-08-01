В ОБСЕ объяснили, сколько времени займет ремонт моста в Станице Луганской

01.08.2019 07:15

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил, что ремонт моста возле Станицы Луганской займет несколько месяцев. Об этом он сообщил после заседания в Минске.



Сайдик уточнил:

«Их продолжительность [ремонтных работ моста], по всей вероятности, займет несколько месяцев».

По его словам,, с завтрашнего дня начнется разминирование прилегающей к мосту территории, «что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ». При этом он добавил:

«В связи с этим могут возникнуть временные ограничения пропуска в связи с исполнением этого пункта».

Затем согласно договоренностям, будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы.

Источник: https://donpress.com