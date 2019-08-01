Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОБСЕ объяснили, сколько времени займет ремонт моста в Станице Луганской

01.08.2019 07:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОБСЕ объяснили, сколько времени займет ремонт моста в Станице Луганской

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил, что ремонт моста возле Станицы Луганской займет несколько месяцев. Об этом он сообщил после заседания в Минске.

Сайдик уточнил:

«Их продолжительность [ремонтных работ моста], по всей вероятности, займет несколько месяцев».

По его словам,, с завтрашнего дня начнется разминирование прилегающей к мосту территории, «что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ». При этом он добавил:

«В связи с этим могут возникнуть временные ограничения пропуска в связи с исполнением этого пункта».

Затем согласно договоренностям, будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ремонт, мост, ОБСЕ, Станица Луганская
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх