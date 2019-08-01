Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДЛО столкнулись с проблемой при паспортизации жителей «республик»

01.08.2019 21:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДЛО столкнулись с проблемой при паспортизации жителей «республик»

Процесс паспортизации жителей временно неподконтрольной Украине части Донбасса имеет определенные трудности. Об этом сообщают в групп «Информационное сопротивление».

Так, волонтеры группы отмечают:

«Так называемый «координатор интеграционного комитета Россия-Донбасс», некто А. Козенко (депутат Государственной Думы РФ) заявил о необходимости «быстрейшей» отмены государственной пошлины для жителей «ДНР/ЛНР» при получении ими «российского гражданства».

При этом для исполнения «постановления совета министров ЛНР про организацию переписи населения в 2019-м году» оккупационной администрацией объявлен набор сотрудников в «государственный комитет статистики ЛНР».

В то же время, для активизации данного процесса оккупационная администрация пообещала выплачивать сотрудникам «комитета» в ходе «переписи» некую «дополнительную плату».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх