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Боевики "Л/ДНР" гремят обстрелами на Донбассе, разрушая перемирие
Личный состав Вооруженных сил Украины понес санитарные потери на временно оккупированном Донбассе в ходе провокаций оккупантов РФ.
За прошедшие сутки, 1 августа, незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог.UA".
Зафиксировано, что российские оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что провокационные обстрелы гремели в районах населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Водяное, Крымское и Попасная. К сожалению, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. "Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - констатировали в ООС.
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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