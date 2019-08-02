Дончане рассказали, на каком кортеже ездит Пушилин

02.08.2019 08:12

Очевидцы, проживающие в неподконтрольном Украине Донецке, рассказали, из каких авто состоит кортеж «главы» ОРДО Дениса Пушилина.

Комментарии об этом опубликованы в социальных сетях, передает donpress.com.

По словам дончан, Пушилин, беспокоясь о собственной безопасности, ездит в сопровождении автомобиля местной «ГАИ».

«Сейчас в кортеже 4 автомобиля: 3 джипа + машина сопровождения местного ГАИ», — рассказал очевидец.