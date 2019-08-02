- В Донецке с шахты им. Засядько госпитализировали рабочего13:48
- Боевики "Л/ДНР" гремят обстрелами на Донбассе, разрушая перемирие12:32
- Боевики «ДНР» устанавливают противотанковые мины TM-62M поперек дорог12:10
- В Мариуполе по супермаркету ходила девушка со змеей на шее11:31
- В сопровождении ГАИ: Стало известно, на каком кортеже ездит Пушилин 11:08
- «Это ж чего туда набадяжили»: В соцсетях обсуждают новую марку бензина в «ДНР»10:26
- Подразделения НВФ 5 раз нарушили перемирие: ранен боец ВСУ09:30
- «Мэр» Горловки устроил публичную травлю 9-летнего ребенка08:31
- Дончане рассказали, на каком кортеже ездит Пушилин08:12
- На Донбассе боевики ударили по позициям ВСУ: один боец ранен07:52
«Мэр» Горловки устроил публичную травлю 9-летнего ребенка
Вчера во временно оккупированной Горловке произошло «ЧП» местного масштаба «виновником» которого стал 9-летний мальчик. «Мэр» Горловки Иван Приходько в соцсетях и на сайте «администрации» устроил публичную экзекуцию и травлю ребенка.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке произошло «ЧП» местного масштаба – якобы, 9-летний мальчик средь бела дня разбил 36 (!!!) фонарей в городском фонтане на главной площади города. При этом никто не отреагировал на проделки юного «хулигана».
Возмущенный «мэр» временно оккупированной Горловки разместил в соцсетях и на «административном сайте» фотографии ребенка и «уничтоженного» фонтана. В соцсетях началась публичная травля ребенка с требованиями отправить «в колонию», «в детдом», «родителей на исправработы», «описать личное имущество родителей» и прочими требованиями исполненными «праведного гнева».
На сайте «администрации» сообщается:
«Причиненный ущерб, нанесенный вредителем, составил порядка 400 тыс. руб. Нарушитель был задержан на месте преступления и передан правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства. Уважаемые родители! Позвольте вашему ребенку продолжить свой славный путь к знаниям и престижной работе, а не к колонии».
При этом ни «правильный мэр», ни «праведно гневающиеся» не задались вопросами:
Каким образом на городской площади, где в течение дня находится достаточно много людей, среди которых боевики «ДНР» и «милиция», ребенок взобрался на вертикальную часть фонтана и разбил большим (в его рост) куском арматуры фонари с достаточно толстыми плафонами?
Каким образом ребенок пробил металлическую трубку возле фонаря?
Кто дал право «мэру» города размещать в соцсетях фото малолетнего ребенка и устраивать травлю?
Однако, нашлись и те, кто поставил под сомнение слова «мэра»:
«Ну что, порадовались фонтану? Не долго музыка играла. Вот это дарование сегодня разбило арматурой 36 прожекторов подсветки из 42. А взять с семьи нечего. Ну кроме как в поговорке».
«А можно сюда же фото тех кто шахты и заводы наши на металл порезал и вывез из города??»,
«Светлана, конечно, можно в следующем выходе И. С. Приходько спросите»,
«Может разбил один а спишут все 36… Они это умеют»,
«То есть в наше время, когда у каждого тел.с камерой все стояли и смотрели пока пацан расхерячил 36 плафонов и не кто не удосужился сфоткать и остановить малого?? Чет херня какая то»,
«Мне интересно как этот парень смог залесть на фонтан который выше его в 3-4 раза»,
«Интересно, а как такое юное дарование до этого додумалось то? И арматурину сам загнул?»,
«Молчали все наверное не просто так! Он и на фотографии с арматурой и все стремаются забрать! Наверное матёрый !»,
«Фото выложил мэр для травли ребёнка??? Да, поступок плохой, ребёнку видать не рассказывали что такое хорошо, а что такое плохо. Для таких семей есть специальные службы. Но вкидывать фото в инет на съедение стервятникам… это как минимум не по человечески… Вот таким детям, которых не воспитывают в семьях, помощь нужна… а не прилюдная экзекуция..»,
«Светлана, вот нащет фото, лучше бы наш любимый мер фото дороги от строителя до автодрома выложил, позор один и кто виноват»,
«Сколько ему потребовалось времени?».
Теги: Донбасс, ребенок, Горловка, мэр, ущерб, фонтан, разбил, фонари, ДНР, соцсети
- "Мэр" оккупированной Горловки угрожает Киеву залпом "Градов": главарь "ДНР" рассказал, что хочет доказать украинцам обстрелом
- В Макеевке по инициативе «мэра» устраивают «каток в фонтане»
- "Мэр" Горловки уверяет, что его не уволили
- Боевики «ДНР» считают ребенка в возрасте больше года – взрослым
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей
- Горловка лишится неадекватного "мэра"?
- В Донецке с шахты им. Засядько госпитализировали рабочего13:48
- Боевики "Л/ДНР" гремят обстрелами на Донбассе, разрушая перемирие12:32
- Боевики «ДНР» устанавливают противотанковые мины TM-62M поперек дорог12:10
- В Мариуполе по супермаркету ходила девушка со змеей на шее11:31
- В сопровождении ГАИ: Стало известно, на каком кортеже ездит Пушилин 11:08
- «Это ж чего туда набадяжили»: В соцсетях обсуждают новую марку бензина в «ДНР»10:26
- Подразделения НВФ 5 раз нарушили перемирие: ранен боец ВСУ09:30
- В Луганске совершил самоубийство боевик «ЛНР»09:00
- «Мэр» Горловки устроил публичную травлю 9-летнего ребенка08:31
- Дончане рассказали, на каком кортеже ездит Пушилин08:12
- В Донецке с шахты им. Засядько госпитализировали рабочего13:48
- Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день13:30
- Это главная ловушка для Зеленского: социолог озвучила непредсказуемый сценарий для Украины13:10
- Названа причина взлета цены на картошку12:48
- Боевики "Л/ДНР" гремят обстрелами на Донбассе, разрушая перемирие12:32
- Боевики «ДНР» устанавливают противотанковые мины TM-62M поперек дорог12:10
- РФ считает, что продолжение войны на Донбассе может ослабить Украину, - Волкер11:56
- В Мариуполе по супермаркету ходила девушка со змеей на шее11:31
- В сопровождении ГАИ: Стало известно, на каком кортеже ездит Пушилин 11:08
- Учёные опровергли пользу "водительских" очков11:00
- Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день13:30
- Это главная ловушка для Зеленского: социолог озвучила непредсказуемый сценарий для Украины13:10
- РФ считает, что продолжение войны на Донбассе может ослабить Украину, - Волкер11:56
- Бодров: «Ситуация на Донбассе движется в сторону потепления»10:10
- Порошенко просит политическое убежище. Возвращаться не собирается09:05
- Медик объяснила, как выбор одежды летом влияет на лишний вес22:17
- Самое бесполезное лекарство от простуды20:30
- Магнитные бури в августе: что нужно знать и как защититься16:20
- Медики рассказали, как уберечь ноги от инфекции летом14:46
- Приметы на 1 августа: что нельзя делать12:45
- «Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»
- Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения
- Самое бесполезное лекарство от простуды
- Переговоры Зеленского и Путина: появилось неожиданное заявление, «Если ты просишь…»
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским
- Расшифровано библейское послание о конце света: земляне не дотянут к Новому году
- Импичмент и снятие неприкосновенности: у Зеленского сделали резонансное заявление
- Команда Зеленского готовит «прыжок», который навсегда изменит жизнь украинцев: подробности
- С завтрашнего дня в Украине ожидается резкое похолодание
- «Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве