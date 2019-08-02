На Донбассе боевики ударили по позициям ВСУ: один боец ранен

02.08.2019 07:52

За минувшие сутки 1 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим тишины, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато враг пять раз нарушал запрет на использование любого оружия. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг три раза обстрелял позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Павлополя велся огонь из крупнокалиберного пулемета. У Красногоровка российские наемники ударили из крупнокалиберного пулемета, а окраина Водяного попала под огонь со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза. Неподалеку Попасной враг ударил из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, в районе Крымского – из крупнокалиберного пулемета.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - рассказали в ООС.

Отметим, что враг с начала "хлебного перемирия" регулярно обстреливает украинских военных, применяя при этом и тяжелое вооружение. Как рассказывали в штабе Объединенных сил, 31 июля на Донбассе боевики усилили обстрелы – в ход пошло запрещенное вооружение. Противник 11 раз нарушил запрет на использование любого оружия, из них четыре раза – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Кроме того, на днях в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.