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Архив - Донецкая область

Подразделения НВФ 5 раз нарушили перемирие: ранен боец ВСУ

02.08.2019 09:30
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Подразделения НВФ 5 раз нарушили перемирие: ранен боец ВСУ

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил члны НВФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ вследствие чего получил ранения один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было три обстрелы украинских позиций вблизи населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны дважды у н.п. Попасная и Крымское.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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