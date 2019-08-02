Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украина приготовила неприятный "сюрприз" получателям паспортов РФ на Донбассе - никто не спрячется

02.08.2019 18:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина приготовила неприятный "сюрприз" получателям паспортов РФ на Донбассе - никто не спрячется

Киев уже получил списки жителей оккупированного Донбасса, которые обзавелись российским паспортом по упрощенной схеме. У них будут неприятности. О получателях российского "аусвайса" рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает "Диалог.UA".
Со слов Матиоса, правоохранительные органы Украины систематически собирают списки тех жителей Донбасса, которые соблазнились на паспорт гражданина РФ по упрощенной схеме. На сегодняшний день у Киева уже идентифицированы более 13 тысяч жителей ОРДЛО, которые успели обзавестись "аусвайсом". И эта база постоянно пополняется. "У нас есть полная картина", - заверил прокурор. Он также добавил, что много граждан, получивших паспорта РФ, ездят на неоккупированную территорию Украины за соцвыплатами, качественными товарами и продуктами. Пока к этим лицам не применяются никакие жесткие меры. Однако некоторым из них уже довелось пережить допрос при пересечении КПВВ на линии разграничения.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх