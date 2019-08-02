Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке ликвидирован сын "министра ДНР": всплыли подробности ночного взрыва

02.08.2019 07:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке ликвидирован сын "министра ДНР": всплыли подробности ночного взрыва

При взрыве автомобиля ночью 27 июля в оккупированном Донецке был ликвидирован сын "экс-министра транспорта" "ДНР" Игоря Андриенко, высокопоставленного чиновника "ДНР".

Подробностями взрыва поделился в соцсети пропагандист "ДНР" Денис Григорюк, передает "Диалог.UA".

Ночью 27 июля оккупированный Донецк всколыхнул мощный взрыв. Взлетел на воздух автомобиль между улицами Куприна и Клинической. "На место сразу прибыла военная полиция, а после полиция огородила все - никого не пускают... Говорят, в машине были бухие вояки", - рассказали тогда очевидцы. Оккупанты несколько дней молчали о произошедшем. Только 1 августа пропагандист Григорюк поделился информацией о произошедшем ЧП. "Несколько дней назад в Донецке был убит сын "экс-министра транспорта" "ДНР" Игоря Андриенко", - признался пособник оккупанта.

Андриенко был "министром" с 2016 по 2018 год. В конце своей карьеры коллаборант поссорился с тогдашним главарем "ДНР" Александром Захарченко. Он был схвачен и отправлен "на подвал" в его день рождения. А спустя месяц уже сам Захарченко был ликвидирован. О дальнейшей судьбе Андриенко информации нет.



Теги: Донецк, Донбасс, министр, взрыв, ликвидация, сын, ЧП, ДНР, Захарченко, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх