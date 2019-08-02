«Власти» ОРДО рассказали, когда возобновит работу Донецкий железнодорожный вокзал

02.08.2019 19:30

Железнодорожный вокзал в неподконтрольном Донецке сможет возобновить полноценную работу только после прекращения боевых действий. Об этом заявили представители пассажирской службы «госпредприятия» «Донецкая железная дорога», пишет ДонПресс.

Так, в «Донецкой железной дороге» отметили:

«Пока нет возможности запустить поезда, так как, если брать, к примеру, железнодорожное сообщение между Донецком и Ясиноватой, то вся эта линия проходит вблизи линии соприкосновения и нет возможности обеспечить безопасный проезд поездов. Это возможно будет при полном прекращении боевых действий».