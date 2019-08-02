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Водка — 300, коньяк — 700 и комендантский час: гость из РФ рассказал об отдыхе в Седово. ВИДЕО
Россиянин посетил единственный курорт, расположенный на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, в пгт Седово.
своем видео, которое доступно на YouTube-канале «Сергей Борисов», он рассказал о плюсах и минуса, о ценах, а также о некоторых особенностях отдыха в регионе, где идет война, передает donpress.com.
Первым делом автор поведал об «исключительных мерах» при въезде в Седово — так называемая «служба безопасности» записывает информацию с личных телефонов, которая помогает отслеживать устройство, какая бы сим-карта там не стояла.
Стоимость проживания в частном секторе поселка — от 200 руб./сутки с человека, «полулюкс» там же обойдется в 1500 руб. за комнату. В местных пансионатах номер будет стоить от 1000 до 3000 руб./сутки.
Чем дальше от центра Седово — центрального перекрестка, — тем ниже цены на жилье и невзрачнее пейзажи. Буквально в 10 минутах ходьбы от центра автор обнаружил заброшенную базу отдыха «Кругозор».
Обед в кафе, состоящий из супа, котлеты и салата, обошелся гостю из РФ в 105 рублей. Также он заглянул на местный рынок и показал цены на некоторые продукты:
Помидоры — 95−120 руб./1 кг (37,8−47,8 грн по местному курсу),
Огурцы — 55 руб. (22 грн),
Лук — 50 руб. (20 грн),
Чеснок — 150 руб. (59,8 грн),
Картофель — 25−60 руб. (10−24 грн),
Баклажаны — 75 руб. (29,9 грн),
Перец — 80 руб. (31,9 грн),
Капуста — 37 руб. (14,8 грн),
Морковь — 65 руб. (25,9 грн),
Свекла — 45 руб. (18 грн),
Персики — 170−350 руб. (67,7 — 139,4 грн),
Абрикосы — 200 руб. (79,7 грн),
Яблоки — 120 руб. (47,8 грн),
Виноград — 350 руб. (139,4 грн),
Свежая рыба — 170 руб. (67,7 грн),
Рыба вяленая — 250−400 руб. (99,6−159,4 грн)
Автор видео пообщался с жительницей Донецка, которая сообщила, что двухнедельный отдых на троих обходится в 15−17 тысяч рублей, что достаточно дорого при среднем доходе в 5−7 тысяч.
Неоспоримым плюсом курортного Седово, по мнению россиянина, является наличие аж трех пляжей. А к «ощутимым минусам» он отнес местные туалеты, в которых находиться «крайне неприятно».
Вечером отдыхающие проводят время в барах и кафе. Однако уже в 22:00 все увеселительные заведения закрываются, так как в 23:00 начинает действовать комендантский час. Это автор назвал «самым главным минусом».
Теги: Донбасс, Донецкая область, отдых, россияне, Седово, курорт, продукты, комендантский час, цены, РФ
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