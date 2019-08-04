«5−7 тысяч долларов»: в соцсети сообщили по какой цене россиян покупают квартиры в Донецке

04.08.2019 13:51

Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщают о том, что на многих домах города появились объявления о покупке квартир россиянами.

Соответствующий пост написал в соцсети один из пользователей, передает donpress.com.

В сообщении он пишет, что трехкомнатные квартиры приобретаются за 5−7 тысяч долларов:

«Многие дома обклеены объявлениями россиян о покупке квартиры. Трешку покупают за 5−7 тысяч долларов. В одном из домой по слухам (домоуправ) из 144 квартир более 20 куплено кем-то из РФ. Хозяев которые сдавали россиянам квартиру в аренду, часто грабят».