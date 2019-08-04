Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему

04.08.2019 07:30

Так называемые "ополченцы" "ДНР" получили от ВСУ "подарочек" в виде листовок, на которых изображены фургон с надписью "Груз 200" и подписью "Пора домой", а также портреты полевых "командиров" "ДНР", уничтоженных "Гиви" и "Моторолы", под портретами подпись "До скорого!"

Как пишет в Тwitter блогер с ником Дежурный по дЫнЫрЫ, листовки каким-то чудесным образом оказались на позициях боевиков под Докучаевском, сообщает "Диалог.UA".

В комментариях другие пользователи соцсети похвалили качественную работу дизайнера, сделавшего листовки и эстетически достойными, и очень хорошо передавшего смысл посланий визуальными средствами.

Но, по большому счету, эти листовки в очередной раз напомнили боевикам "ДНР" об очевидном: став предателем, участвуя в войне против своей страны на стороне захватчика и агрессора, человек выбирает тупиковый путь, ведь предатель теряет уважение тех, кого он предал, и никогда никакими средства не добьется уважения тех, ради кого он предавал. Что касается последнего, причина предельно просто: никто и никогда не даст гарантии того, что единожды предавший человек не предаст снова и снова. Предательство – проступок такого рода, что совершить его может лишь тот, у кого такая склонность в крови, генах. И там, куда предатель перебежал, это прекрасно понимают.

Видимо, потому в армии РФ действует негласный запрет на назначение на должности, связанные с работой с особо секретной информацией, бывших офицеров ВСУ, ранее служивших в Крыму. Закрыты пути к высшим командным должностям и для крымских правоохранителей (бывших милиционеров и сотрудников СБУ), предававших Украину. А участь предателей, ставших "защитниками Донбасса" в "народных республиках" под названием "ДНР" и "ЛНР" еще более незавидна. И умещается эта участь буквально в два слова – "пушечное мясо". Те же боевики, у кого хватило ума демобилизоваться, ощутили в полной мере значение слова "изгой": и у себя на родине, и в РФ. Историй о том, как они сходили с ума, спивались, умирали в полной нищете от ран и болезней, - тысячи. Карма – штука жестокая, но справедливая.