Новые фото Донецка потрясли украинцев: соцсети не могут поверить, что Россия сделала с захваченным городом

04.08.2019 14:52

В Интернете опубликованы свежие фотографии оккупированного Донецка, которые поразили пользователей социальных сетей. Российская оккупация региона не проходит бесследно.

Снимки на своей странице в Twitter показал известный украинский журналист блогер Денис Казанский, передает dialog.ua.

"Донецк, центр. А где люди?" – удивился он. На фотографиях пользователи идентифицировали проспект Дзержинского, который раньше бурлил жизнью и на нем часто образовывались пробки. При этом после публикации жители оккупированного Донецка и переселенцы бросились активно комментировать поразившие их фотографии.