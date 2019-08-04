Оккупанты "сорвались с цепи" на Донбассе, гремят гранатометы и минометы - перемирию конец

04.08.2019 10:30

Перемирие на Донбассе окончательно сорвано. За субботу, 3 августа, было зафиксировано аж 8 обстрелов со стороны гибридной армии РФ.

О резком обострении на Донбассе сообщила в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".

Перемирие, о котором удалось договориться в Минске, не продержалось на Донбассе и пары недель. Оккупанты хоть и снизили снизили количество обстрелов, но не прекратили их. Так, в субботу, 3 августа, террористы 8 раз атаковали позиции ВСУ. При этом они применяли не только стрелковое оружие, но и гранатометы разных систем.

Под огнем террористов оказались Марьинка, Павлополь, Крымское, Майорск, Пивденное, Новолуганское, Травневое, а также Новгородское. Один боец ООС получил ранение. Он экстренно госпитализирован. Не успокоились оккупанты и в начале суток 4 августа. К 7 утра они аж 4 раза обстреляли позиции ВСУ у Верхнеторецкого, Песков и Широкино.

Применили, в том числе, 82-мм минометы. Бойцы ООС, по всей видимости, ответных ударов не наносили. "Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в штабе.