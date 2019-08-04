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Перемирие на Донбассе: боевики снова нанесли урон украинской армии

04.08.2019 07:51
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Перемирие на Донбассе: боевики снова нанесли урон украинской армии

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе.

3 августа враг восемь раз нарушал режим прекращения огня и наносил удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций ООС: вблизи Марьинки и Павлополя враг применял стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

неподалеку Крымского – из стрелкового оружия;
в районе населенных пунктов Майорск, Южный, Новолуганское – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Травневого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новгородсого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В результате боевых действий ранение получил один боец ВСУ.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Верхнеторецкого – из миномета калибра 82 мм, дважды в районе населенного пункта Пески – из стрелкового оружия и вблизи Широкино – из стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, перемирие, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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