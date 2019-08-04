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Предателя Украины из "ЛНР" уничтожили в "ДНР": террориста Ночника отправили в "бригаду - 200"
04.08.2019 09:11
Террорист был ликвидирован в июле 2019 года. Его уничтожили в районе поселка Нижнего Лозового, что на Донетчине. Боевик был родом из Луганской области, но воевал на стороне донецких террористов.
О его смерти рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), сообщает "Диалог.UA".
"Все будет Украина, и победа за нами!" – подписал кадры с предателем защитник Украины. 31-летний Анатолий Тищенко по кличке Ночник – фигурант "Миротворца". Он родился 29 августа 1987 года на Луганщине.
Как и его "сослуживцы", Ночник любил хвастаться фото с позиций боевиков, выкладывая их в свои соцсети.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, ДНР, ЛНР, ВСУ, соцсети
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