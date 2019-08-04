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Архив - Донецкая область

В Донецке горел роддом имени Вишневского

04.08.2019 20:41
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В Донецке горел роддом имени Вишневского

Сегодня утром, 4 августа, горел роддом имени Вишневского в Донецке.

Об этом сообщают очевидцы с места событий, передает Donbass.live.

Фотографии с пожара они выставили в соцсетях.

По предварительной информации, жертв среди персонала и пациентов нет.
С места событий сообщают о том, что причина пожара - замыкание электропроводки. Завтра, 5 августа, роддом планируют открыть.
Людей из больницы эвакуировали 2 раза, поскольку через 2 часа после первого возгорания пожар начался вновь.
Сейчас роддом закрыли на мойку, чтобы утром начать работу.
На месте происшествия работали экстренные службы.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, жертвы, роддом, больница, соцсети
 
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