В Донецке горел роддом имени Вишневского

04.08.2019 20:41

Сегодня утром, 4 августа, горел роддом имени Вишневского в Донецке.

Об этом сообщают очевидцы с места событий, передает Donbass.live.

Фотографии с пожара они выставили в соцсетях.

По предварительной информации, жертв среди персонала и пациентов нет.

С места событий сообщают о том, что причина пожара - замыкание электропроводки. Завтра, 5 августа, роддом планируют открыть.

Людей из больницы эвакуировали 2 раза, поскольку через 2 часа после первого возгорания пожар начался вновь.

Сейчас роддом закрыли на мойку, чтобы утром начать работу.

На месте происшествия работали экстренные службы.