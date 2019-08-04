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Архив - Донецкая область

В Донецке сняли с должности крупного «чиновника»

04.08.2019 12:09
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В Донецке сняли с должности крупного «чиновника»

В неподконтрольном Украине Донецке сняли с должности так называемого «начальника Миграционной службы МВД ДНР» Владимира Краснощеку.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Так, ресурсы уточняют:

«Освобожден от должности начальник Миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека, как не справившийся со своими обязанностями».



Теги: Донецк, Донбасс, СМИ, МВД, чиновник, миграционная служба, ДНР, должность
 
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