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Архив - Донецкая область

В ОРДО проходит «фестиваль «Молодая гвардия»: в соцсети появились странные фото

04.08.2019 19:09
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В ОРДО проходит «фестиваль «Молодая гвардия»: в соцсети появились странные фото

Под неподконтрольным Украине Харцызском Донецкой области 2 августа стартовал «Международный фестиваль рабочей молодежи», в котором приняли участие жители «ДНР» и «ЛНР».

Фото с фестиваля опубликовал экс-главарь «разведчиков республики» Евгений Тинянский, передает donpress.com.

Он также был шокирован увиденным:

«Я все больше убеждаюсь в том, что „ДНР“ в нынешнем виде, с нынешней властной вертикалью, руководством и с подобной политикой высмеивания того, что для людей свято — ЯВЛЯЕТСЯ АНТИРОССИЙСКИМ И АНТИРУССКИМ ПРОЕКТОМ. Посмотрите на эти фото и вдумайтесь в масштаб происходящего идиотизма»».



Теги: политика, Донбасс, фестиваль, молодежь, ДНР, ЛНР, соцсети
 
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