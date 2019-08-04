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В сети провели опрос о доверии главарю ОРДО: опубликованы результаты
В одном из сообществ в соцсети провели анонимный опрос на тему «доверяете ли вы нынешней власти и главе ДНР ?».
Согласно результатам, из 1 401 проголосовавших, 93% жителей ОРДО не доверяют главарю «ДНР» Денису Пушилину, передает donpress.com.
В своих комментариях люди отмечают:
«Я бы проголосовал Не доверяю ни нынешней, ни прошлым, и вряд ли появится доверие к будущим властям, все они в самом главном одинаковые…»
«За проголосовали те у кого мозги до сих пор промыты. Они все чего-то ждут хорошего до сих пор»
«Да никогда тут не будет жизни нормальной как она была, никому из верхушек это не интересно!!»
«Приятно, что хоть тут видно истинное положение… в таком случае ответьте, как ОнО сталО главой государства!!!»
«Не доверял Захарченко, не доверяю и Пушилину. Для меня в этом смысле ничего не поменялось. Они оба далеки от работы управленцев и безграмотны».
Теги: Донбасс, опрос, голосование, комментарий, ДНР, Пушилин, соцсети
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