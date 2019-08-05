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Донбасс "взрывается" залпами минометов: боевики напали на позиции ВСУ, сорвав перемирие

05.08.2019 11:30
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Донбасс "взрывается" залпами минометов: боевики напали на позиции ВСУ, сорвав перемирие

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" применяют запрещенное "Минском" вооружение, срывая перемирие на Донбассе.

За прошедшие сутки, 4 августа, на Донбассе оккупанты РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог.UA".

Более того, в пресс-центр штаба Операции Объединенных сил установили, то террористы "Л/ДНР" применили минометы калибра 82 мм, запрещенные Минскими соглашениями. Также противник обстреливал украинских защитников из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Известно, что российско-оккупационные войска совершили шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Верхнеторецкого, Песков, Лебединского, Водяного.  К счастью, потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины не зафиксировано.

С начала текущих суток враг уже два раза обстрелял позиции Объединенных сил.  В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи Водяного.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, взрыв, перемирие, ДНР, ЛНР, миномет, ВСУ, ООС
 
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