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Архив - Донецкая область

Главари ОРДО прогнозируют «незначительный» рост тарифов на услуги ЖКХ

05.08.2019 18:45
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Главари ОРДО рассматривают вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил так называемый «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец.

По его словам, на всех коммунальных предприятиях проходит финансово-хозяйственный аудит для принятия решения по росту тарифов для населения:

«Хочу всех заверить, что даже если будет решение о повышении тарифов, оно будет незначительным — для тех услуг, которые не сильно дорого стоят».

Наумец добавил, что с 2014 года задолженность жителей ОРДО за услуги ЖКХ составляет 9 миллиардов рублей.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ЖКХ, повышение тарифов, ОРДЛО
 
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