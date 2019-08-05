Главари ОРДО прогнозируют «незначительный» рост тарифов на услуги ЖКХ

05.08.2019 18:45

Главари ОРДО рассматривают вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил так называемый «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец.



По его словам, на всех коммунальных предприятиях проходит финансово-хозяйственный аудит для принятия решения по росту тарифов для населения:

«Хочу всех заверить, что даже если будет решение о повышении тарифов, оно будет незначительным — для тех услуг, которые не сильно дорого стоят».

Наумец добавил, что с 2014 года задолженность жителей ОРДО за услуги ЖКХ составляет 9 миллиардов рублей.

Источник: https://donpress.com