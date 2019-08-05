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Готовьте «план Б»: политолог спрогнозировал действия Кремля в Украине
Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик считает, что хотя при президенте Владимире Зеленском будет продолжаться переговорный процесс с Кремлем, рассчитывать на быстрый мир не стоит - угроза эскалации продолжает существовать. Об этом он сказал во время чата на Главреде.
"Собственно говоря, Кремль договаривался и с Порошенко, и с Кучмой, и с Януковичем. Поэтому он будет договариваться и с Зеленским. Переговорные форматы остаются. Есть люди, которые будут осуществлять коммуникацию. При Зеленском, скорее всего, это будет не Медведчук, а кто-то другой. Появится персонаж, который будет "лодочкой плавать" между Кремлем и Банковой и вести переговорный процесс", - считает эксперт.
Однако, эскалацию не стоит исключать - быстрого мира не будет.
"В любом варианте власти необходимо говорить о "плане Б" на случай срыва прекращения огня, срыва переговорного процесса, свертывания или инерции этого процесса. Власть должна говорить правду о том, что быстрого мира не будет", - считает аналитик.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, война, Кремль
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