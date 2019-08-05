Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Готовьте «план Б»: политолог спрогнозировал действия Кремля в Украине

05.08.2019 17:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Готовьте «план Б»: политолог спрогнозировал действия Кремля в Украине

Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик считает, что хотя при президенте Владимире Зеленском будет продолжаться переговорный процесс с Кремлем, рассчитывать на быстрый мир не стоит - угроза эскалации продолжает существовать. Об этом он сказал во время чата на Главреде.

"Собственно говоря, Кремль договаривался и с Порошенко, и с Кучмой, и с Януковичем. Поэтому он будет договариваться и с Зеленским. Переговорные форматы остаются. Есть люди, которые будут осуществлять коммуникацию. При Зеленском, скорее всего, это будет не Медведчук, а кто-то другой. Появится персонаж, который будет "лодочкой плавать" между Кремлем и Банковой и вести переговорный процесс", - считает эксперт.

Однако, эскалацию не стоит исключать - быстрого мира не будет.

"В любом варианте власти необходимо говорить о "плане Б" на случай срыва прекращения огня, срыва переговорного процесса, свертывания или инерции этого процесса. Власть должна говорить правду о том, что быстрого мира не будет", - считает аналитик.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, Украина, Донбасс, война, Кремль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх