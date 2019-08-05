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КПВВ «Станица-Луганская» меняет график работы: важная информация
По информации украинской стороны СЦКК, "оккупационные вооруженные формирования РФ" с 4 по 10 августа 2019 года проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. В указанный период представители администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18.00, пишут Вести.
"Командующим Объединенных сил принято решение об изменении режима работы КПВВ "Станица-Луганская". Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18.00. Кроме того, граждан, направляются на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17.30", - заявили в пресс-службе ООС.
После указанного времени в контрольном пункте въезда-выезда "Станица-Луганская" пропускные операции осуществляться не будут в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.
"Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - добавили в штабе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, график, Станица Луганская, КПВВ
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- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
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