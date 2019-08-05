- Эстония не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса22:40
- Возле КПП Станица Луганская обнаружен новый блокпост НВФ ОРЛО21:14
- Завтра не будет воды в ряде населенных пунктов Донетчины по обе стороны линии разграничения19:30
- Главари ОРДО прогнозируют «незначительный» рост тарифов на услуги ЖКХ18:45
- Готовьте «план Б»: политолог спрогнозировал действия Кремля в Украине17:30
- КПВВ «Станица-Луганская» меняет график работы: важная информация13:48
- Донбасс "взрывается" залпами минометов: боевики напали на позиции ВСУ, сорвав перемирие 11:30
- В Горловке ураганом повреждены подстанции, дома, газопроводы и травмирован человек10:45
- «Не решить законами»: Разумков сообщил, как власти планируют вернуть Крым и Донбасс09:33
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры 07:48
Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
Даже слово "абсурд" совершенно недостаточно емко охарактеризует то, что совсем недавно произошло в оккупированном Донецке.
Являющиеся ставленниками России оккупационные "власти" "ДНР" запретили своим же сторонникам обращаться к… Путину с требованием ускорить процесс присоединения донбасских "народных республик" к РФ, пишет блогер из Донецка Фашик Донецкий для "Обозревателя", сообщает "Диалог.UA".
"Власти" настолько испугались радикально пророссийски настроенных дончан, что вывели на улица города "военных" - боевиков незаконных вооруженных формирований "Пятнашка" и "Спарта". Оказалось, что Москва такого рвения… не одобряет.
И программа-максимум Кремля – существование "республик" в Украине в качестве "раковой опухоли".
И крымский сценарий тут вообще не предусматривается. А мнения пророссийской донбасской массы вообще никто не спрашивал и спрашивать не намерен.
"Напомню, так называемая официальная оккупационная власть запретила гавкать дынырийцам на центральной площади Донецка, ибо лай не одобрила москва. Скажу даже больше, оккупационная власть нехило испугалась инакомыслия в Донецке, ибо такое москва вообще не любит и жестоко за проявления непокорности наказывает. Пушилин ооочень не хочет к кабзону, поэтому для усмирения ватных "радикалов" был поднят так называемый "1-й армейский корпус дыныры".
Кроме того, были подняты в ружье и по тревоге сборище бомжей, именуемое себя батальон -пятнашка- + отряд алкоголиков под названием "Спарта". Да, вы все правильно поняли - пушилин и компания, которых официально поставила на руководящие должности москва, реально испугались своих же сторонников, которые хотели обратиться (не ржать) к путину.
Скажу даже больше, пушилин с командой ожидали "провокаций" от тех, кто пришли записывать обращение к путину и (не ржать) "силовой захват власти" или "военный переворот".
Именно поэтому командирам всех типа военных подразделений коллаборантов в Донецке было приказано провести разъяснительную работу среди личного состава, мол митинговать и лаять без одобрямса кремля - это плохо, а также запретить всем тем оркам, кто были или собирались идти в увольнение, принимать участие в "обращении к путину". Попробуйте сказать вслух и не зарржать: вата запретила вате обратиться к путину, ибо москва запретила.
У меня не получилось не рассмеяться. А у вас? Но и это еще не все, ща расскажу, как пушилин обделался из-за возможного "несанкционированого" митинга. Для понимания эпичности ситуации: с самого утра на центральной площади Донецка было овердохуа патрулей + на бульваре Пушкина + на ул. Университетской. Причем патрули были как в лучших фильмах про фашистов: 2-3 вооруженных барана, кинолог с собакой и просто полицай дыныры.
Также оккупационные типа власти документы у всех тех, кто были на центральной площади города+смотрели чи в мобильных телефонах бимбы нема.
Отдельно хочу сказать спасибо оккупационным властям за автозаки: когда типа радикалы увидели вышеназванные авто, то для них это стало холодным душем, обиженные на пушилина прекрасно поняли, что паковать в автозаки собираются не дрг Хунты, а именно "несогласных" с линией москвы.
Ну и о тех, кто такие "радикалы" дыныры, которые хотели провести "несанкционированный" митинг в Донецке, но были посланы в лучших традициях ссср. К путину хотели обратиться: Так называемый черный ленин, он же известный своей неадекватностью, "доброволец" бенесс айо (реликтовая тварь, возможно кусается и впрыскивает яд дебилизма под кожу жертве). Так называемый "глава коммунистической партии дыныры" Литвинов
Первый так называемый "менистр абароны деныры" Хакимзянов Просто придурок Рассел Бентли, американец, типа защищающий дыноропотамов
Представители Ходаковского Все остальные были тупой массовкой, пришедшей для количества на типа митинг.
Эпилог. Как видите, на оккупированных все не так радужно как это преподносят пропагандистские типа сми: оккупационные власти боятся и готовы применить силу даже против вчерашних единомышленников, чтобы, не дай бог, не расстроить москву.
Мораль. Коллаборанты, как вам елочка, нравится? Стоило ли подыхать в полях Донбасса ради автозаков на площади, в которые готовы вас были паковать по приказу пушилина? Правильный ответ вы знаете, правда? Но... Но, с*ка уже поздно. Жрите русский мир. Смачного", - пишет блогер.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Путин, ДНР
- Дна нет: в Донецке предлагают купить и раскрасить гипсового Путина, - соцсети
- "Путин - прочь" - граффити в Донецке
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину
- В "ДНР" смирились, что Путин их "кинул", и готовятся к новому громкому "референдуму" - подробности
- Коммунист "ДНР" Айо "зажег" на площади в Донецке: было стыдно даже сепаратистам
- Кто на коне в газовой войне
- Эстония не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса22:40
- Возле КПП Станица Луганская обнаружен новый блокпост НВФ ОРЛО21:14
- Завтра не будет воды в ряде населенных пунктов Донетчины по обе стороны линии разграничения19:30
- Главари ОРДО прогнозируют «незначительный» рост тарифов на услуги ЖКХ18:45
- Готовьте «план Б»: политолог спрогнозировал действия Кремля в Украине17:30
- КПВВ «Станица-Луганская» меняет график работы: важная информация13:48
- Донбасс "взрывается" залпами минометов: боевики напали на позиции ВСУ, сорвав перемирие 11:30
- В Горловке ураганом повреждены подстанции, дома, газопроводы и травмирован человек10:45
- «Не решить законами»: Разумков сообщил, как власти планируют вернуть Крым и Донбасс09:33
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры 07:48
- Эстония не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса22:40
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все21:32
- Возле КПП Станица Луганская обнаружен новый блокпост НВФ ОРЛО21:14
- Украинцев ждет голодная зима: что говорят фермеры20:46
- Зеленский назначил Сырского на новую должность20:20
- Через несколько лет Украину может покинуть половина жителей20:00
- Беларусь бросила Россию и выбрала ЕС - детали нового договора 19:48
- Завтра не будет воды в ряде населенных пунктов Донетчины по обе стороны линии разграничения19:30
- «Около 11 тыс. человек эвакуируют. Солдаты в бомбоубежище»: в сети появилась новая информация о взрывах в РФ19:15
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики22:10
- Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах21:20
- Названы самые опасные для здоровья морепродукты20:00
- Названы группы препаратов, бесполезные при простуде17:15
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- В Кирилловке на пляже расстреляли человека: преступники забаррикадировались, много раненых
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Эти знаки Зодиака август поставит перед сложным выбором
- Июнь покажется карамелькой: когда в Украину вернется адская жара
- Скорые свозят раненых: на украинском курорте произошла трагедия
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- "Без слез невозможно смотреть": Зеленский поразил украинцев новым видео