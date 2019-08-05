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Завтра не будет воды в ряде населенных пунктов Донетчины по обе стороны линии разграничения

05.08.2019 19:30
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Завтра не будет воды в ряде населенных пунктов Донетчины по обе стороны линии разграничения

Жителей нескольких населенных пунктов Донетчины, находящихся по обе стороны линии разграничения, предупреждают об отсутствии водоснабжения завтра, 6 августа. Такая информация появилась на сайте Коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“».

В частности сообщается, что 6 августа с 9:00 в связи с ремонтными работами на Великоанадольской фильтровальной станции будет прекращена подача воды городам Волноваха и Докучаевск, а также селам Ближнее, Стретенка, Новопавловка, Ольгинка, Новотроицкое, Польное, Березовое, Степное, Сладкое, Тарамчук и Оленевка до окончания работ.

В пресс-службе предприятия рассказали, что вследствие ночного обстрела из эксплуатации были выведены две линии электроснабжения ЛЭП 35 кВ, по которым электроэнергия подается на насосную станцию 3 подъема Южнодонбасского водопровода. По этой причине прекратила работу Великоанадольская фильтровальная станция.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, вода, отключение, Вода Донбасса
 
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