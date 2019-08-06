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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» из пулемета обстреляли школу в Горловке

06.08.2019 09:51
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Боевики «ДНР» из пулемета обстреляли школу в Горловке

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке с целью провокации из пулемета обстреляли здание школы № 30.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты вчера, 5 августа 2019 года, в вечернее время, с провокационной целью обстреляли из пулемета здание школы № 30, расположенной на улице Черняховского в жилмассиве «Бессарабка». В результате повреждено остекление нескольких окон.
«Мэр» Горловки Иван Приходько и пропагандисты, на подконтрольных боевикам сайтах, обвинили в обстреле украинскую сторону. Однако, подобное заявление не выдерживает критики, так как дальность стрельбы из крупнокалиберного пулемета составляет 2000 метров, а позиции украинских военных значительно дальше.
Даже сторонники «ДНР» усомнились в правдивости: «Так их подпустили, почти в город… они скоро не то что с пулемета, они с пистолета по окнам шмалять будут..».



Теги: Донбасс, Горловка, школа, обстрел, провокация, ДНР, боевики, ВСУ
 
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