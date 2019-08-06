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Человек Путина объявил "войну" Суркову: Донбасс ждет новое испытание

06.08.2019 11:31
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Человек Путина объявил "войну" Суркову: Донбасс ждет новое испытание

В самопровозглашенной "ДНР" в ближайшее время планируют создать общественное движение, которое объединит людей разных политических взглядов ради противостояния украинской интеграции Донбасса.

По неподтвержденным слухам, курировать процесс противостояния будут люди замминистра экономического развития РФ Михаила Бабича. Представители политика якобы уже появились в Донецке и начали подготовительные работы, передает "Диалог.ua".

"Появилась информация, что занимаются этим люди из команды Бабича. И люди уже находятся в Донецке. Борьба ожидается серьезная. Ставку сделали на новых людей, малоизвестных, но увидите их максимальную раскрутку в медиа", - пишет канал "Штрих из ДНР".

Источники отмечают, что команда Бабича противостоит серому кардиналу Донбасса Владиславу Суркову. К слову, замминистра поддерживают несколько блоков в "ДНР", среди которых – два силовых ведомства.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Путин, интеграция, ДНР, Сурков, кураторы
 
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