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На Донбассе подорвался боец ВСУ: оккупанты РФ пошли в наступление, "уничтожив" перемирие

06.08.2019 10:11
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На Донбассе подорвался боец ВСУ: оккупанты РФ пошли в наступление, "уничтожив" перемирие

Гибридная армия Российской Федерации грубо обстреляла позиции Вооруженных сил Украины, нарушив запрет на использование любого оружия.

За прошедшие сутки, 5 августа, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе террористы "Л/ДНР" вновь нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог".

Согласно сообщению пресс-центра ООС, противник атаковал ВСУ из стрелкового оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного. Кроме того, оккупанты РФ ударили по защитникам Украины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Южного. По данным штаба, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ООС получил ранения. Также зафиксировано, что армия РФ пустила в ход БМП, станковой противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет, напав на украинских военных в районе Богдановки.



Теги: Донбасс, армия, перемирие, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, подрыв, обстрелы, наступление, РФ, ООС
 
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