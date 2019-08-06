Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО

06.08.2019 15:01

Украинские военные понесли тяжелые потери в боях на Донбассе: Министерство обороны Украины сообщило сразу о четверых погибших солдатах.

Позиции ВСУ были обстреляны террористами "Л/ДНР", несмотря на перемирие. "С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении, передает dialog.ua.

Отмечается, что боевики открыли огонь ночью из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Украины у села Богдановки Донецкой области. Уже утром оккупанты начали боевые действия в окрестностях населенного пункта Павлополя. "В 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя", – добавили в Минобороны.