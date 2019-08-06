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Ситуация в ООС: боевики не прекращают обстрелы, ранен боец ВСУ

06.08.2019 07:49
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Ситуация в ООС: боевики не прекращают обстрелы, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки, 5 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим тишины.

Один украинский военнослужащий получил ранения из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в пресс-центре ООС.

"5 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг ударил из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил вблизи Водяного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики применили стрелковое оружие неподалеку Южного.

"За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", – рассказали в пресс-центре.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, подрыв, обстрелы, ООС
 
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