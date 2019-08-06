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Архив - Донецкая область

В Горловке во время обстрела поврежден жилой сектор

06.08.2019 12:21
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В Горловке во время обстрела поврежден жилой сектор

За минувшие сутки под обстрел попал поселок шахты 6/7 в неподконтрольной Украине Горловке и селе Саханка Донецкой области.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Так, в результате обстрела в Горловке повреждения получила школа № 30 по адресу улица Черняховского, 73.

Также, повреждения жилых домов зафиксированы по адресам: улица Тушинская, 18, Старобельская, 1, Баха, 4.



Теги: Донбасс, Горловка, СМИ, дом, школа, обстрел, повреждения, Саханка, ОРДО
 
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