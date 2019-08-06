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В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом
06.08.2019 20:22
Во временно оккупированном Харцызске произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате погиб один человек.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Харцызске, накануне, 4 августа 2019 года, в Харцызске, на трассе Н-21-01, 243 км, произошло столкновение легковых автомобилей Hyundai Solaris и Mercedes GLE.
Спасатели отключили аккумуляторные батареи на автомобилях, гидравлическим инструментом деблокировали и извлекли тело погибшего водителя автомобиля Hyundai 1987 года рождения после чего передали сотрудникам ритуальной службы.
Теги: Донбасс, Харцызск, спасатели, авария, ритуальные услуги, гибель, ДТП
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