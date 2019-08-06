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Архив - Донецкая область

Жители ОРДО напомнили, каким был вокзал Донецка до войны

06.08.2019 08:31
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Жители ОРДО напомнили, каким был вокзал Донецка до войны

Жителям ОРДО предложили вспомнить, каким был железнодорожный вокзал Донецка до войны.

Фото были опубликованы в одной из групп в ВК, передает donpress.com.

Накануне Чемпионата мира по футболу в 2012 году была проведена масштабная реконструкция донецкого вокзала. Автором проекта стал Днепропетровский институт «Днепрогипротранс», инвестором — Дочернее предприятие «Стройиммосистем».

Обновленный комплекс состоял из трех зданий вокзалов: старого (построено в 1949 году, архитектор И. Воронцов), в котором был проведен косметический ремонт, и двух новых — транзитного и пригородного. Все они были соединены подземными тоннелями и двумя конкорсами — надземными переходами. Также в инфраструктуру ж/д вокзала вошли два торговых комплекса, два распределительных зала и новая автостанция.

В 2012 году в Украине было запущено скоростное сообщение между несколькими крупными городами, в их число вошел и Донецк. Тогда между Киевом в шахтерской столицей курсировал корейский скоростной Hyundai Rotem: скорость поезда — 120 км/ч, время в пути — 6 часов.

Еще одна новинка, которая появилась на Донбассе, — двухэтажные электрички Skoda Vagonka. Они ходили по двум маршрутам, соединяя ж/д вокзалы Мариуполя, Донецка, Днепра, Харькова и Луганска.

В 2014 году, с началом боевых действий, вокзал прекратил свою работу.



Теги: Донецк, Донбасс, война, ремонт, реконструкция, железнодорожный вокзал, ОРДО
 
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