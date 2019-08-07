Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям

07.08.2019 11:00

Бойцы ВСУ якобы, готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом заявили в так называемом «управлении Народной милиции ДНР».

Представители НВФ отмечают:

«Нашей разведкой получены данные о приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВФУ на Мариупольском направлении».

По словам главарей ОРДО, якобы, «на огневые позиции вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах населенных пунктов Терновое, Кирово, Андреевка. Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения и развернулись в боевые порядки. Также, члены НВФ добавили:

«В Мариуполе по тревоге подняты полк „Азов“ и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Они выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции. Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям».

Источник: https://donpress.com