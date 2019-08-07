- Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»14:30
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- Главарь "ЛНР" Пасечник сделал Зеленскому необычное предложение - Кремль пошел "ва-банк" 08:31
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»08:18
- «Пристрелить, пока он не добежал к границе»: Украину призвали изменить порядок открытия огня на Донбассе07:45
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО07:12
- «Кажется, это артиллерия»: горловчане сообщают об увеличении количества членов НВФ21:49
Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям
Бойцы ВСУ якобы, готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом заявили в так называемом «управлении Народной милиции ДНР».
Представители НВФ отмечают:
«Нашей разведкой получены данные о приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВФУ на Мариупольском направлении».
По словам главарей ОРДО, якобы, «на огневые позиции вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах населенных пунктов Терновое, Кирово, Андреевка. Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения и развернулись в боевые порядки. Также, члены НВФ добавили:
«В Мариуполе по тревоге подняты полк „Азов“ и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Они выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции. Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ВСУ, ОРДО
- Донбасский фронт: кровавая и боевая концовка мая
- Боевики боятся наступления ВСУ, - Тымчук
- 3 дня лета: 150 обстрелов, 15 раненых
- Сегодня в зоне АТО погибли украинские военные
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок на 1,5 км позволил занять новые позиции
- На Донбассе разбились 112 украинских военных, утонули - 33
- Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»14:30
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- Главарь "ЛНР" Пасечник сделал Зеленскому необычное предложение - Кремль пошел "ва-банк" 08:31
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»08:18
- «Пристрелить, пока он не добежал к границе»: Украину призвали изменить порядок открытия огня на Донбассе07:45
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО07:12
- «Кажется, это артиллерия»: горловчане сообщают об увеличении количества членов НВФ21:49
- Взрыв прогремел в воинской части: рвануло возле ракетного полигона, радиация зашкаливает16:00
- В Шахтерске мужчина взорвал гранату в подъезде: трое пострадавших15:38
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Зеленский захотел легализировать казино в Украине: подробности15:01
- Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»14:30
- У Зеленского готовят революцию в Кабмине: жизнь украинцев кардинально изменится14:13
- Какие области Украины накроет непогода: предупреждение от синоптика14:00
- Британцы презентовали водку на зернах из Чернобыля13:45
- В МИД опровергли наличие «задолженности» Украины перед СНГ13:30
- Скандал с назначением Гройсмана премьером: в ГБР срочно вызвали группу нардепов 13:15
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе18:00
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен