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Эта спецоперация войдет в историю: Бутусов рассказал об успехе украинского спецназа на Донбассе
Бойцы украинского подразделения специального назначения седьмого июля несколько лет тому назад осуществили одну из самых ярких спецопераций за все время агрессии России против Украины на Донбассе. Журналист Юрий Бутусов на своей странице в «Фейсбук» подчеркнул, что со временем об этой операции бойцов Украины будут писать книги и снимать фильмы.
Как информирует replyua.net, Бутусов, рассказывая об удачной спецоперации украинских защитников против российского оккупанта, не стал раскрывать всех подробностей и дав понять, что по настоящее время операция остается под грифом «секретно». Но при этом он отметил, что большинство современных фильмов из жанра «боевики» выглядят на этом фоне как «любительские приключения».
Таким образом, журналист отметил: «Бойцы Вооруженных сил Украины проявили потрясающую смелость, дерзость. Это было настоящее мастерство, они пошли на смертельный риск. Всем им удалось вернуться на базу, хотя это казалось невозможным. Огромное уважение настоящим героям, надеюсь, буду иметь честь написать об этом в свое время. Это не будет забыто и войдет в историю, горжусь нашими соотечественниками».
Теги: Донбасс, война, спецназ, ДНР, ЛНР, спецоперация
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